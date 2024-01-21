وزير العدل الفلسطيني يبحث مع قانونيين دعوى ضد الإحتلال بمحكمة العدل

العالم – خاص بالعالم

في انتظار قرار المحكمة الدولية يعيش الفلسطينييون حالة من الترقب ، والترقب لا يعني ثقة الفلسطينيين بان القرار سيجيء لصالحهم ولكن الترقب لما سيحمله القرار سلبا كان ام ايجابا بعد ذلك.



في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة البيرة وزير العدل وخبراء في القانون الدولي بمشاركة عدد من الشخصيات الفلسطينية اضاءوا على الجوانب الهامة للدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية لاعتبار ما يجري في غزة جريمة ابادة يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطنيين.

وقال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"هذه جبهة من جبهات المواجهة مع الاحتلال ومع السياسة الامريكية ومع سياسة هذا العدو الاحتلال الاسرائيلي الابادي والعنصري والاجرامي الذي يرتكب كل الافعال الشنيعة والفظيعة ضد الشعب الفلسطيني".

الدعوى القضائية التي يفترض ان يصدر فيها قرار دولي خلال الايام المقبلة كان الكثيرون يرون ضرورة انضمام دول احرى غير جنوب افريقيا اليها لا سيما وان قانون المحكمة يسمح لاي دولة عضو في الجمعية العامة وتملك عضوية كاملة في الامم المتحدة ان تنضم للدعوى وهو الامر الذي يفسر عدم انضمام السلطة الفلسطينية الى جانب جنوب افريقيا بوصف فلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة.

وقال محمد فهاد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني:"في هذه الورشة ندعو دول العالم خاصة العربية والاسلامية والدول الداعمة لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والقضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية الى التدخل بالقضية المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا، وعندما اقول تدخل بمعنى الانضمام لهذه الدعوى بالادلة والاثباتات".

كثير من المراقبين يرون ان مجرد رفع دعوى على الاحتلال بتهمة الابادة الجمعية يشكل هزيمة دبلوماسية للكيان في حربه على غزة .

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