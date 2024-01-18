محرقة إسرائيل ضد أسراها في غزة!

وکتب الكاتب والصحفي البريطاني جوناثان كوك على حسابه في موقع اكس للتواصل الاجتماعي، ان مايان شيرمان والدة الجندي رون شيرمان الذي كان أحد الاسرى الثلاثة الذين عثر عليهم ميتين في نفق في غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت إن جيش الاحتلال هو من قتل ابنها وليس حماس.

وكشفت مايان أن ابنها قُتل جراء الغاز الذي أدخله الجيش الإسرائيلي إلى داخل النفق، وقارنت مقتل ابنها بقتل اليهود بالغاز في المحرقة ووصفته بأنه "قتل متعمد" من قبل الجيش الإسرائيلي.

ورغم المراوغة المعتادة، زعم الجيش الإسرائيلي ان "في هذه المرحلة، لا يمكن إنكار أو تأكيد أنهم قُتلوا اختناقاً أو تسميماً، أو نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي أو عملية لحماس".