بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحداث الأخيرة على الحدود الباكستانية

واضاف البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نفس الوقت الذي تلتزم بسياسة حسن الجوار والأخوة بين البلدين شعبا وحكومة ولا تسمح للأعداء بتوتر العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين، تعتبر أمن شعبها وسلامة أراضيها خط أحمر لنفسها، وتتوقع بقوة من حكومة باكستان الصديقة والشقيقة أن تلتزم بالتزاماتها في منع إنشاء قواعد وجماعات إرهابية مسلحة في اراضیها.

وتابع البیان أنه في حادثة يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير/ كانون الثاني 2014، قام المقر الحدودي لسلاح البر لحرس الثورة الإسلامية المتمركز في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) بعد ما شاهد استعداد زمرة إرهابية للتوجه إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ عملية إرهابية أخرى مثل عمل راسك الإجرامي، قام بعملية وقائية ضد هذه الزمرة في معسكرها ومقرها في مرتفعات المنطقة وعلى بعد كيلومترات من المناطق السكنية، وإن هذا الإجراء جاء ضمن الواجبات الذاتية لقوات حرس الحدود الإيرانية للمواجهة بما يتناسب مع أي تهديد إرهابي وشيك ضد ابناء الشعب ومواطني البلاد.

وأكد البيان أن حساب حكومة باكستان الصديقة والشقيقة منفصل عن الإرهابيين المسلحين، وأن إيران تلتزم دائما بسياسة حسن الجوار ولا تسمح لأعداء وعملائهم الإرهابيين بتعكير صفو هذه العلاقات خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني هي القضية الأولى للعالم الإسلامي.