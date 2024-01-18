فيديو خاص: قائد أنصار الله يزف البشرى لليمنيين ويدعو لتظاهرة مليونية

العالم - خاص بالعالم

وخلال كلمة مباشرة اليوم الخميس دعا السيد الحوثي اليمنيين الى تظاهرات مليونية غدا لجمعة نصرة لغزة واكد الاستمرار في التصدي لاي عدوان ومنع السفن الاسرائيلية او المتجهة للكيان الاسرائيلي من العبور من البحر الاحمر، الى ان يرفع الحصار عن غزة ويتوقف العدوان.

كما أشاد السيد عبدالملك بدور المقاومة والمجاهدين الأبطال في فلسطين وقال: "إن لهم الحق وعليهم التزامات تجاه أطفالهم ونسائهم تجاه حقوقهم المشروعة.. عندما يتحرك أحرار الأمة في لبنان والعراق واليمن فهم يتحركون مستندين إلى الحق والمظلومية الواضحة".