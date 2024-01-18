مصر تنفي مزاعم الاحتلال بهجوم طائرة مسيرة من سيناء

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ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الكيان الصهيوني.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى [إسرائيل]، مبينة أنه تفعيل حالة التأهب في مدينة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.

وأفاد موقع Ynet بأنه سمع دوي انفجارين في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار.

وذكرت نجمة "داود الحمراء" أنه لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء إجراء تدريبات في سماء المدينة "كجزء من التفتيش المنتظم"، في الوقت الذي حاول فيه مقاومي أنصارالله اليمنية إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب كيان الإحتلال في الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات الأمريكية عن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها المقاومون في اليمن فوق البحر الأحمر، كانت تستهدف إيلات وسفنا متجهة إليها.

فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية، كما قصفت عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.