محرقة غزة تستنزف كل المفردات العربية.. فهل تعرف مفردات بحجم نزيفها؟

العالم - خاص بالعالم

وزراة الصحة في غزة اعلنت استشهاد اكثر من 172 فلسطينيا واصابة حوالي326 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.ليرتفع بذلك اجمالي عدد الشهداء الى 24 الفا و620 فلسطينيا و الجرحى الى 61 الفا و830 شخصا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن ضحايا العدوان اليوم وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم، الذي استشهد جراء قصف على وسط مدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بدء العدوان إلى 109 عشر شهيدا.

هذا وانتشلت فرق الدفاع المدني والاسعاف جثامين أربعة شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدة عبسان الكبيرة، شرقي محافظة خانيونس، جنوبي القطاع. فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها على محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس.كما جدد طيران الاحتلال غاراته على بلدة بني سهيلا، شرقي خانيونس.

الى ذلك أصيب عدد من المواطنين بجراح بعضها خطيرة جراء استهداف مدفعية الاحتلال منطقة جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران الاحتلال استهدفت احد المنازل.

كما أطلقت مسيرات الاحتلال النيران بشكل مكثف على مخيم البريج، وسط القطاع .

وأظهر فيديو بثته مواقع إسرائيلية لحظة تفجير جيش الاحتلال مباني جامعة فلسطين جنوب مدينة غزة ونسفها بالكامل.



طبيا، وصف منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، الوضع في قطاع غزة بالمأساوي، مع استمرار في التدهور وانهيار شبه تام للقطاع الصحي.



تاتي هذه التحذيرات وسط انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، في أطول فترة انقطاع منذ الحرب.