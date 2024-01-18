نتنياهو المأزوم يتفوه بتخرصات ضد إيران للهروب من مستنقع غزة

وبعد مرور اكثر من 104 يوماً من العدوان على غزة وعدم تحقيق الجيش الصهيوني اهدافه المعلنة عن هذا العدوان تحدث نتنياهو عن نصره الموهوم وقال أن "النصر الكامل يتطلب عودة مختطفينا إلى بيوتهم، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على ما يدخل إلى غزة"؛ مضيفا أن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال" مقبلة.

وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ، مساء اليوم الخميس، إن العدوان الذي تشنّه "إسرائيل" على غزة مستمرّة، "حتى تحقيق الانتصار المُطلق على حماس"، مشيرا إلى أن الحرب "ستستغرق شهورا طويلة".

وفي هذا المؤتمر، تناول نتنياهو مختلف التطورات المتعلقة بالعدوان على غزة، وتواصُل تبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وقال نتنياهو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يهاجم إيران، واضاف ردًّا على سؤال أحد الصحافيين: "من قال إننا لا نهاجم إيران؟ نحن نهاجمها".

وقال نتنياهو إن "من يتحدث عن ’اليوم التالي لنتنياهو’، فهو في الواقع يتحدّث عن إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "أريد أن أقول اليوم، إنه ليس ’اليوم التالي لنتنياهو’، بل اليوم التالي لأغلبية الإسرائيليين"، على حدّ قوله.

وقال نتنياهو: "حوّلنا ميزانية حرب ضخمة، ستساعد الجيش على تحقيق أهداف الحرب، وتحقيق النصر" ناسيا العواقب الاقتصادية التي يواجهها كيانه المازوم وهروب الاستثمارات من الاراضي المحتلة.