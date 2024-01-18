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العـرداوي يرد على تكهنات قصف موقع للموساد الإسرائيلي في كردستان

العـرداوي يرد على تكهنات قصف موقع للموساد الإسرائيلي في كردستان
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

نشر المستشار الاعلامي وعضو نقابة الصحفيين العراقيين عباس العـرداوي،تغريدة اليوم الخميس، تطرقت إلى هوامش حول الاستهداف الإيراني لمواقع تجسسية وإرهابية معادية في المنطقة.

العالم_العراق

ووتساءل عباس العـرداوي، عن سبب عدم الكشف عن هوية 6 شخصيات مقتولين في موقعا تجسسيا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية.

واوضح عضو نقابة الصحفيين العراقيين، قائلا لماذا بعد استهداف غرفة اجتماع رجل الأعمال الكوردي بيشرو ديزي لم يتطرق له الإعلام الكوردي ولا يذكر عنهم شيئا!

ونوه مستشار اعلامي وعضو نقابة الصحفيين العراقيين،عباس العـرداوي،إلى ان ما هي جنسيتهم التي سكت عنها الأكراد؟!

وذكر الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف بصواريخ باليستية مواقع تجمع لقادة وعناصر من وصفها بالجماعات الإرهابية في كل من سوريا و العراق وباكستان، ردا على الهجمات الأخيرة بمحافظة سيستان وبلوشستان ومدينة كرمان جنوبي البلاد.

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