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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في خليج عدن

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في خليج عدن
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية استهداف للسفينة الأمريكية (كيم رينجر) في خليج عدن.

العالم - الیمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية نفذتها القوات البحرية اليمنية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف سريع أن العملية جاءت "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وشدد على أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

كما أكد سريع استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة.

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