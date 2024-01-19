أهداف وتداعيات التصنيف الأميركي لليمن

العالم – مع الحدث

وأكدوا استعدادهم لمواجهة العدوان الاميركي البريطاني على اليمن، فيما عمدت واشنطن الى ربط التخلي عن القرار بوقف الهجمات اليمنية على السفن الاسرائيلية وتلك المتجهة الى الكيان في البحر الأحمر وباب المندب باعطاء مهملة ثلاثين يوما للتنفيذ. فما الاهداف الاميركية من اعادة حركة انصار الله ارهابية؟

هل يحقق القرار هدف واشنطن بتخلي اليمنيين عن نصرة غزة؟ أي تداعيات سيتركها هذا التصنيف على الأمن في المنطقة؟ وكيف سؤثر في مواقف الحركة وتحركاتها في الميدان؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصنيف الأميركي لليمن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..