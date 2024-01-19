الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما يعتقل فلسطينيين اثنين..

الاحتلال يقتحم قريتين غرب 'رام الله' وجنوب 'نابلس'

الاحتلال يقتحم قريتين غرب 'رام الله' وجنوب 'نابلس'
الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي "بدرس" و"قبيا" غرب رام الله، وبلدة "طمون" جنوب طوباس، واعتقلت شابين فلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات وسيرتها في شوارعهما، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في قبيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابين عقب اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، حيث أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم إبراهيم بشارات -23 عاما-، والمواطن وائل بني عودة-44 هاما- عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. علما أن المعتقل بني عودة له ثلاثة أشقاء اعتقلتهم قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة، ونشرت القناصة في عدة مواقع.

وأكدت أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلوا الشوارع عقب الاقتحام، وأن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتصيب وتعتقل فلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم ومخيم الدهيشة وتعتدي على شاب

قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في نابلس

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية لنابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف