فيديو خاص: دليل آخر على ان المقاومة تمسك بالميدان في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال استهدفت في صبيحة هذا اليوم شقة سكنية بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، ما ادى الى استشهاد 7 مواطنين بينهم اطفال في غرب مدينة غزة.

واضاف: هذا بالاضافة الى وصول جثامين شهداء الى مستشفى شهداء الاقصى في المحافظة الوسطى بفعل الاستهداف المباشر والمتكرر في مناطق البريج والمغازي والنصيرات.

وفي خان يونس اكد مراسل قناة العالم ان شهداء سقطوا بفعل القصف المدفعي العشوائي على منازل المواطنين في البطن السمين وجورة اللود وبني سهيلا، كما استهدفت طائرات الاحتلال رفح.

وفي شمال القطاع افاد مراسلنا ان الجيش الاسرائيلي اعاد توغله في بعض المناطق لكنه يلقى صدا عنيفا من المقاومة حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل رقيب واصابة عدد من جنوده في الساعات الاخيرة من المعارك في غزة.

واوضح: كما ان المقاومة اطلقت امس عدة رشقات صاروخية على مستوطنات الغلاف ما يعكس احتفاظها بقدراتها القتالية وادارتها للميدان.

وتابع مراسل قناة العالم ان الانترنت مقطوع عن القطاع لليوم الثامن على التوالي كما ان الشبكة الداخلية ايضا مقطوعة ولا اتصالات في القطاع ولا تواصل بين المواطنين ولا بين وحدات الاسعاف والطوارئ، والوصع كارثي على صعيد المرضى وانتشار الاوبئة ومراكز ايواء اللاجئين.