حناجر جماهير صعدة تصدح "أمريكا أم الإرهاب"

العالم - اليمن

وبالتزامن مع هذه المسيرة في مدينة صعدة، خرجت مسيرات حاشدة أخرى في ساحات في المرازم وشعارة برازح، والجَرَشة بغمر، ومركز مديرية منبه، فيما ستخرج في مديرية شدا عقب صلاة الجمعة مسيرة حاشدة.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وصورا للشهداء وصورا لقائد انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ولا فتات منددة بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وخلال المسيرة مزق المتظاهرون العلم الأمريكي والإسرائيلي بالخناجر اليمانية.

وردد المشاركون هتافات منها (نرفعها وبأعلى صوت..أمريكا أم الإرهاب)، (قولوا للأمريكيين.. لن يهتز اليمنيين)، (قاتل أطفال فلسطين.. الإرهابي بنيامين)، (الإيمان اليماني.. والمشروع القرآني)، (الإجرام الفرعوني.. أمريكي وصهيوني)، (نرفعها سؤال وجواب.. أمريكا خلف الإرهاب)، (بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى)، (الله الله أكبر.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (لبيك يا أقصى).

وألقى محافظ محافظة صعدة كلمة أشار إلى أن خطاب السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أمس الخميس حدد فيه المسار والخطوط الحمراء التي لا يمكن لأمريكا ولا لأسيادها أن تتجاوزها.

ولفت إلى أن هذه الحشود المليونية التي خرجت استجابة لدعوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تقول لأمريكا أنت أم الإرهاب، مستهجنا التصنيف الأمريكي من قبل من يدعمون الإرهاب والشذوذ ويفسدون في الأرض.

وأشار إلى أن أمريكا ارتكبت أكثر من 2000 مجزرة بحق أبناء فلسطين راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال، متسائلا ماذا يسمى هذا؟.

وأيد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد سفن وكيان العدو، مباركا التطور الاستراتيجي للقوات المسلحة التي تضرب السفن الأمريكية ردا على العدوان على اليمن، مؤكدا الاستجابة لخيارات السيد القائد.

وخلال المسيرة ألقيت كلمات وقصائد شعرية، أكدت رفضها تنديدها بالتصنيف الأمريكي لأنصار الله على قائمة ما تسميه الإرهاب، مؤكدة أن أمريكا هي أم الإرهاب، ومن نشرت الفساد والقتل والخراب في العالم، لافتة إلى تاريخ أمريكا الحافل بالحروب والقتل والإجرام.

وأشارت الكلمات إلى الدعم الأمريكي لكيان العدو الصهيوني لارتكاب المجازر وحرب الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغزة، منددة في الوقت ذاته بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدة الاستعداد للتصدي للعدوان، استجابة لتوجيهات القائد السيد عبدالملك بدر الدين ونصرة للمستضعفين، والدفاع عن غزة.

ولفتت إلى أن هذه الحشود الغفيرة في الساحات، تؤكد أن اليمن هو الناصر لغزة، كما أنها الرد البالغ والرافض للعدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن، وعلى التصنيف الأمريكي.

بيان مسيرة أمريكا أم الإرهاب

وأكد بيان المسيرة ثبات الشعب اليمني على موقفة، وعلى كل المستويات وبكل الإمكانيات المتاحة، لا يرهبه المجرمون ولا تصنيفاتهم، في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، في مواجهة الإجرام الصهيوني الذي يرتكب المجازر.

وشدد بيان المسيرة على أهمية الاستمرار دون كلل أو ملل ولا تراجع في أنشطته الشعبية والرسمية والسياسية، والإعلامية والتعبئة الجهادية العامة، والعمليات العسكرية المستمرة بكل الإمكانات المتاحة، حتى يتوقف العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني المظلوم.

قال: إن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لمنع الشعب اليمني من الاستمرار في نصرة فلسطين لن يوهن عزمنا بل يزيدنا إيمانا وإصرارا وثباتا على موقفنا المبدئي، مشيرا إلى أن هذا العدوان انتهاك لكل القوانين وضد الشعب اليمني بأكمله ولن يمر دو رد وعقاب.

وبارك الشعب اليمني للقوات المسلحة استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية ومنعها من العبور عبر البحرين العربي و الأحمر وخليج عدن.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها موقفا مما يمارسه اللوبي الصهيوني من إجرام وحصار بحق إخواننا في فلسطين وأن يتحركوا لكسر حاجز الخوف والصمت الذي تفرضه الأنظمة العملية والمتواطئة مع العدو الصهيوني والأمريكي.

وأكد بيان المسيرة أن القرارات التي تتخذها واشنطن في تصنيف من تشاء في قائمة الإرهاب بحسب مصالحها وسياستها وخدمة للعدو الصهيوني وضد الموقف اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية لن يكون له أي أثر في الواقع اليمني، وأنه يمثل استهدافا للشعب اليمني بأسره ولكل الأحرار من شعوب المنطقة والعالم.

وشدد على أن قرار اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومنع السفن الصهيونية والأمريكية والمتجهة إلى الموانئ في فلسطين المحتلة، ومنعها من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي سيبقى ساريا ولن يتغير مهما كانت التهديدات حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأعلن بيان مسيرة صعدة الاستمرار في الحشد والتعبئة الجهادية والتأهيل للمقاتلين والتطوير للقدرات العسكرية بما يتناسب مع المعركة القادمة، داعيا أحرار العالم في الاستمرار للمقاطعة الاقتصادية للسلع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم، وتوسيع دائرة المقاطعة على كل المستويات.

يذكر أنه ستخرج عصر اليوم الجمعة مسيرات مليونية حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وللمشاركة في تشييع شهداء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، كما ستخرج في بقية المحافظات المسيرات تحت شعار (ثابتون مع فلسطين.. وأمريكا أم الإرهاب).