القوات اليمنية تستهدف سفينة أميركية في خليج عدن

العالم - خاص بالعالم

اليمن يواصل التأكيد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي واستمرار تصديه للاعتداءات الامريكية وهذا ما تعكسه مواقف القوات المسلحة والقادة في صنعاء.

وفي رد على الاعتداءات الأمريكية البريطانية أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهداف للسفينة الأمريكية (كيم رينجر) في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة ودقيقة فيها.

القوات اليمنية شددت على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب، وأكدت على حرية حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

موقف صنعاء، دعمته تصريحات قائدُ حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي الذي أكد الاستمرار في التصدي لاي عدوان على اليمن ومنع السفن الاسرائيلية او المتجهة للكيان الاسرائيلي من العبور من البحر الاحمر. كاشفا عن أن السلاح الذي تم به استهداف السفينة الأميركية قبل يومين كان سلاحاً متطوّراً لم يُستخدم من قبل

وفي السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، موقف يعكس زيف ادعاء واشنطن حرصها على منع امتداد الحرب في غزة إلى مناطق أخرى ويؤكد أنها تعمل على منع تنامي أيّ جبهة مساندة للمقاومة في غزة، كونها منخرطة في حرب الإبادة التي تشنّها حليفتها في تل أبيب على الفلسطينيين.