بالصور.. الجيش الإيراني يواصل المناورات الجوية في يومها الثاني

العالم - إيران

اعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم مناورات الدفاع الجوي المشتركة التخصصية "المدافعون عن سماء الولاية 1402"، العميد عباس فرج بور.

واضاف: في اطار إجراء المراحل الرئيسية لمناورات "المدافعون عن السماء 1402"، تم وضع الوحدات المشاركة من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوات الجوية للجيش تحت السيطرة العملياتية لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك، وتم تنفيذ أساليب وتكتيكات مختلفة للحرب الإلكترونية والسيبرانية من أجل التصدي للهجوم الإلكتروني المعادي.





واعتبر العميد فرج بور الاستخدام المنسق والقوي لأنظمة الحرب الإلكترونية المحلية في هذه المناورات من الميزات المهمة، وقال: في هذه المرحلة من المناورات، ومن خلال إحداث تشويش إلكتروني على الرادارات ومنظومات رصد واستطلاع الدفاع الجوي على ارتفاعات عالية ومستويات مختلفة بواسطة الطائرات المسيرة المهاجمة، تم تقييم مدى ثبات وبقاء واستمرارية عمل الرادارات كأحد المكونات الرئيسية للدفاع الجوي في بيئة ملوثة بالحرب الإلكترونية.

واردف قائلا: تم اكتشاف وتحديد الأهداف ومراقبة منطقة المناورات باستخدام الأقمار الصناعية الاستخباراتية والطائرات المسيرة وأنظمة كشف وجمع المعلومات ورادارات الدفاع الجوي في البلاد في بيئة الحرب الإلكترونية في هذه المرحلة من المناورات.





واضاف المتحدث الرسمي باسم مناورات الدفاع الجوي المشتركة التخصصية "المدافعون عن سماء الولاية 1402": تنفيذ عملية تشويش إلكتروني على الطائرات المسيرة التابعة للقوة المهاجمة والسيطرة على هذه الطائرات لمنع تسللها إلى منطقة المناورات كان أحد التمارين الأخرى التي تم إجراؤها بنجاح في هذه المرحلة من المناورات.