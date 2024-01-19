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ارتفاع زخم عمليات فصائل المقاومة في شمال قطاع غزة

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

تتجدد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بزخم أكبر في محاور القتال في شمال قطاع غزة خاصة شرق جباليا والشيخ رضوان والتفاح وبيت لاهيا، ما يظهر كذب قادة حرب الاحتلال الذين تحدثوا عن عن تدمير الهيكلية التنظيمية لحركات المقاومة في هذه المناطق.

العالم - خاص بالعالم

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