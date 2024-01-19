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شاهد.. غزة تودع نجل أيقونة الأقصى

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

ودّعت عائلة الشهيد محمد الدرة، أيقونة انتفاضة الأقصى الثانية، نجلَها احمد الدرة في مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح بعدَ أنْ استُشهد جراء قصف اسرائيلي استهدف منزل العائلة بمخيمِ البريج وسَطَ القطاع.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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