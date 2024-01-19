نائب عراقي: اربيل لديها علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني

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وقال الكلابي في حديث لقناة "العهد"، إنه “يجب الاستماع الى تقارير اللجان التحقيقية بقصف اربيل واستباق الاحداث غير صحيح”، مؤكدا ان “اربيل تمتلك علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني وهذا غير مخفي”.

واضاف ان “أساس العلاقة بين بغداد واربيل هي الأموال البقرة الحلوب”، لافتا الى ان “النواب السنة والاكراد لم يوقعوا على طلب عقد جلسة بخصوص الاعتداء الاميركي في بغداد”.

وتابع الكلابي انه “لم يتفق الجميع على اخراج القوات الاميركية والكرد ابرز الرافضين لذلك”، مرجحا “قد نشهد مقاطعة بعض الاطراف لجلسة التصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد”.