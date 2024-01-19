15 ألف مُصل فقط يؤدون الجمعة بالأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكاة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن دائرة الأوقاف الإسلامية قولها، أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما قمعت قوات الاحتلال الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد في حي وادي الجوز بالقدس، واستدعت مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.