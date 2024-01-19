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وفد قيادي من حماس يعقد مشاورات سياسية في موسكو

وفد قيادي من حماس يعقد مشاورات سياسية في موسكو
الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق،  المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الجمعة.

العالم- فلسطين

وضم وفد حماس كلا من عضو المكتب السياسي للحركة في غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو.

وأجرى وفد قيادة حركة حماس مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة.

وأشار وفد قيادة حماس إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني، وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، يشكل تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين.

وأكد الوفد على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة.

بدوره، عبّر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وقد أثنى الوفد على هذه الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة.

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