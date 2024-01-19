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عمليات كتائب القسام في اليوم الـ 105 لطوفان الأقصى

عمليات كتائب القسام في اليوم الـ 105 لطوفان الأقصى
الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تدميرها 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوات شواظ، وقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة في عمليات منفصلة شرق مدين خانيونس جنوب قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقالت الكتائب في بيان لها اليوم الجمعة بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك إن 3 دبابات من نوع “ميركافاه” شرق مدينة خانيونس، تم استهدافهم بعبوات شواظ.

كما أكدت أن دبابة رابعة من نوع “ميركافاه”، وكان بجوارها جنديان، شرق خانيونس استهدفها المجاهدون بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين؛ فيما شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى.

وفي سياق متصل أعلنت “القسام” أن مجاهديها قد تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية “الغول” القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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