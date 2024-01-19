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القضاء الأعلى في اليمن يدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

القضاء الأعلى في اليمن يدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله
الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس القضاء الأعلى تصنيف الإدارة الأمريكية للمكون الوطني لأنصار الله جماعة إرهابية.

العالم- اليمن

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه القرار الأمريكي غير القانوني، تجاوزا لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي.

ولفت إلى أن التصنيف الأمريكي محاولة لإعادة الترهيب في هذا التوقيت ينطلق من حساباتها الضيقة وغير الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني وكل شعوب المنطقة، والتي تستخدمه كورقة ضغط لكل من يعارض سياستها القائمة على الابتزاز والسيطرة تجاه شعوب العالم، ويوفر الحماية لمجرمي كيان الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن السياسة العدوانية التي تنتهجها دول العدوان الصهيوني الأمريكي والبريطاني تحت مبررات غير مقبولة، لن تجدي نفعا وإنما تقلل من فرص الأمن والسلام لشعوب دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن دعم القضية الفلسطينية هو موقف كل أبناء الشعب اليمني.

كما أكد مجلس القضاء أن التصنيف الأمريكي جاء للتغطية على العدوان الأمريكي البريطاني غير الشرعي على اليمن، وخدمة للكيان الصهيوني ومحاولة بائسة لمنع اليمن من القيام بدوره الإنساني والأخلاقي في مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

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