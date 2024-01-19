فيديو خاص: عملية نوعية لحزب الله في الرمثة، وهذه التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: قبل قليل كات هناك عملية نوعية نفذتها المقاومة حيث استهدفت في موقع الرمثة ومحيطه تجمعا لجنود الاحتلال بصاروخ بركان ادى الى تحقيق اصابات مؤكدة.

واضاف: القصف الاسرائيلي لازال متواصلا على اطراف القرى المحاذية للشريط الحدودي المحتل بدء من سهل الخيام الى الحمامص وبلدة راشيا الفخار واطراف بلدة العديسة حيث شن قبل قليل طيران الاحتلال غارتين متتاليتين على منطقة بين العديسة وكفر كلا.

وتابع: وفي القطاع الاوسط القصف تركز على ميس الجبل وعيترون ومارون الراس بالاضافة الى غارات سبقت ذلك في القطاع الغربي، وخاصة منطقة الحدب القريبة من عيتا الشعب وراميا في القطاع الغربي.

واشار الى ان القصف الان متركز على اطراف بعض بلدات القطاع الاوسط وخاصة ميس التي باتت هدفا يوميا بأطرافها الشرقية والجنوبية بالاضافة الى المنطقة الممتدة بين بلدة حولا والطيبة ورب ثلاثين التي كان لها نصيب من الغارات اليوم.

واكد ان طيران الاستطلاع الاسرائيلي ايضا لم يغادر سماء الجنوب اللبناني ويواصل طلعاته فيه على مدار الساعة من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي.

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