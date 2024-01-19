قلق صهيوني حول قدرة إيران على فرض وجودها في المنطقة

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على اعتراف العدو الاسرائيلي بأن المقاومة في قطاع غزة، ما زالت قوية وقادرة في ظل تفاقم الخلافات بين اعضاء الحكومة ومجلس الحرب والاهوال التي يعيشها جنود العدو والمستوطنون على طول الحدود مع لبنان.

وتطرق البرنامج الى الرد الايراني على مقار التجسس في اربيل والارهابيين في العراق وسوريا وباكستان حاز على اهتمام الاعلام العبري الذي توقف عند قدرة ايران على فرض وجودها في المنطقة.

وحول اعتبار رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني سابقا يعقوب عاميدور في ان الرد الايراني على الاعتداءات على أمنه هو اشارة لكيان الاحتلال، أكد فتحي كليب المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت انه من المستغرب من بعض الذين يتحدثون عن سيادة بعض الدول العربية خاصه في العراق تحديدا، وفاتهم أنه قبل ايام استهداف القوات الامريكية لقوات الحشد الشعبي العراقي واستهدافها لقوات النجباء.

ولفت كليب إلى أنه اليوم عندما تقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية وثائق مؤكدة بأن العمليات التي استهدفت الداخل الايراني انطلقت من العراق ومن سوريا ومن مقر المخابرات الامريكية ومن القنصلية الامريكية يصبح محقا لايران بان تستهدفه، لكن الاهم من ذلك هو ما تحدث به رئيس مجلس الشورى الايراني، عندما قال قاليباف، بان هذه الضربات هي رسالة لمن هم خلف هؤلاء ورسالة مباشرة للادارة الامريكية و"لاسرائيل"، لذلك بامكاننا ان نتوقع ان ايران جاهزة للدفاع عن مصالحها ولنفسها وعن حلفائها.

كما تطرق البرنامج الى قرار ادارة بايدن باعادة تصنيف حركة انصار الله اليمنية منظمة إرهابية والذي حظي باهتمام الاعلام الاسرائيلي، حيث وصفه احد المعلقين، بانه وسيلة أمريكية لإبعاد اليمن عن ايران.

ضيف الحلقة:

-المتابع للشان الاسرائيلي فتحي كليب من بيروت

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