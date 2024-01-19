باكستان تعلن انتهاء التصعيد مع ايران!

العالم- ايران

واعلنت وسائل الاعلام الباكستانية عقد الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء المؤقت انوار الحق كاكر، ووزير الخارجية وقادة القوات الجوية والبحرية ورئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية اجتماعاً بهدف مراجعة الوضع الراهن في المناطق الحدودية مع إيران.

وتاسيسا على قرار لجنة الامن القومي الباكستاني، فقد استانفت اسلام اباد كامل علاقاتها الدبلوماسية مع ايران على ان يعود السفيران الى مقر عمليهما في عاصمتي البلدين قريبا.

وبعد هذا الاجتماع الطويل، عُقد أيضًا اجتماع لمجلس وزراء حكومة باكستان بهدف الموافقة على مواقف لجنة الأمن القومي وتمت الموافقة على جميع القرارات المتخذة.

وفي السياق، اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ان الطرفين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين، عودة سفيرهما الى عاصمة البلد الاخر.

واتفق وزيرا خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني خلال الاتصال الهاتفي على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق في مجال مكافحة الارهاب وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية ان الوزير جليل عباس جيلاني اكد ان احترام سلامة التراب والسيادة، يجب ان يشكل اساس التعاون الثنائي.

واكد العلاقات الوثيقة والاخوية القائمة بين باكستان وايران معربا عن حرص بلاده على التعاون مع طهران على اساس روح الثقة والتعاون المتبادلين.

وبحسب مصادر إخبارية، قال مجلس الوزراء الباكستاني إن هذا البلد لا يريد التوتر مع دول الجوار، ولا نريد أن تتفاقم العلاقات مع إيران.

سفارة باكستان لدى طهران: التعاون بين طهران واسلام اباد، حيوي للسلام الاقليمي

هذا واكدت السفارة الباكستانية في طهران وقوف اسلام اباد الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقول ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين حيوي بالنسبة للسلام الاقليمي.

وكتبت السفارة الباكستانية في تدوينة على حسابها على منصة "ايكس": ان باكستان تقف دائما وفي جميع الظروف العصيبة الى جانب ايران.

واضافت ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين في بيئة اقليمية معقدة، حيوي بالنسبة للسلام والاستقرار.