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بعد العثور على جثث 21 اسيرا في بني سهيلا

بالفيديو:وقف اطلاق نار سري ومجاني في الطريق؟!.. اليكم التفاصيل

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

بات معروفا في كيان الاحتلال ان مزاعم قادة مجلس الحرب عن الانجازات في القطاع كلام فارغ وعار عن الصحة ولا شي تحقق من اهدف الحرب حتى الان، وما يقال هو لذر الرماد في العيون.

ويأتي حديث القادة العسكريين والسياسيين الاسرائيليين عن السيطرة على شمال القطاع فيما لا تزال صواريخ المقاومة تنهال على مستوطنات ومدن الاحتلال انطلاقا من شمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا في الضفة الغربية: شيني يحمووفيتش احد ابرز الكتاب في الكيان كتب في مقال ليديعوت احرنوت ان الجيش الاسرائيلي ذاهب الى وقف اطلاق نار سري ومجاني، لاننا لم نحقق اهدافنا في اعادة الاسرى الا جثثا هامدة.

وكانت تسريبات ادعت ان جيش الاحتلال تمكن من العثور على جثث 21 اسيرا اسرائيليا في منطقة بني سهيلا في القطاع كانوا قد قضوا بنيران الاحتلال، الامر الذي تكرر من قبل ايضا.

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