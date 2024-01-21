شاهد.. مرضى قطاع غزة يخوضون حرباً فوق حرب الكيان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

وتتواجد كاميرا العالم في ونرصد الواقع داخل قسم الاطفال في مستشفى ابو يوسف النجار شرق محافظة رفح، حيث ان واقع الطب والحال على الاطفال سيء جدا في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي ليس فقط على القطاع الصحي بل على كل القطاعات في قطاع غزة.

ولليوم الـ107 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

بدوره حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة من وضع كارثي ومؤلم يعيشه الواقع الصحي، وقال إن الاحتلال يتعمد خنق المنظومة الصحية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...