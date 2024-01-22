أبرز التطورات الميدانية في اليوم الـ108 من العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا إلى أته قبل ان تتراجع دبابات الإحتلال قامت بتدمير عدد كبير من المنازل واحراق منازل عدة تحديدا في جباليا، منوهة أن هذه سياسة ينتهجها جيش الاحتلال الاسرائيلي عندما يريد ان يخفي أي آثار لبقائه او لتواجده داخل المنازل التي يتحصن فيها فيقوم اما بنسفها او بإحراقها وهذا ما فعله في هذه المناطق في حين تراجعت الدبابات الاسرائيليه من هذه المناطق.

وأوضحت مراسلتنا إلى أن دبابات الاحتلال حاولت التوغل في مناطق اخرى في مدينة غزه تحديدا في منطقة دوار انصار غرب مدينة غزة ومنطقة الجامعات المحيطة لساحة الكتيبة والتي تعتبر مركزا لمهرجانات فصائل المقاومة وكان آخر مهرجان فيها مهرجان إنطلاق حركة الجهاد الاسلامي في السادس من اكتوبر قبل يومين من عملية طوفان الاقصى.

ونوهت مراسلتنا إلى أنه سقط في هذه الساحة عدد كبير من المصابين والشهداء الذين استشهدوا ولم تستطع سيارات الاسعاف ان تصل اليهم على الرغم من قرب مشفى الشفاء الذي لا يبعد كثيرا بل سيرا على الاقدام خلال 10 دقائق حيث من الممكن الوصول لمستشفى الشفاء من تلك المنطقة وسيارة الاسعاف لا تستغرق الا دقيقة للوصول، ومع ذلك فهذه الدقيقة غير متاحة بسبب كثافة القصف الاسرائيلي ومحاصرة الدبابات الاسرائيلية للمنطقة ووجود القناصة التي تتواجد في كافة المناطق وتطلق النيران على المواطنين.

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وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتتركز الاشتباكات غرب المدينة وفي الحي الجنوبي لمخيم المدينة وكذلك بمحيط مجمع ناصر الطبي ومنطقة المواصي.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة للاحتلال غرب خانيونس، من جهتها، أعلنت سرايا القدس مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال بعد قصفها دبابة إسرائيلية وتجمعات للجنود شرق ووسط المدينة وشمال شرق مخيم البريج بوسط القطاع وفي حي الزيتون بمدينة غزة. فيما شوهدت الطائرات الإسرائيلية وهي تقوم بإجلاء عدد من الجنود القتلى والجرحى من خانيونس.

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