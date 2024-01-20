اعترافات مهمة لوزير حكومة نتنياهو بشأن حرب غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وانتقد غادي آيزنكوت، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الطريقة التي يدير بها بنيامين نتنياهو الحرب، واصفا فكرة النصر الكامل على حركة حماس بأنها غير واقعية. ورواية القصص.

وفي مقابلة مع القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، دعا آيزنكوت، مثله مثل "إيهود باراك" رئيس الوزراء السابق لكيان الاحتلال، إلى إجراء انتخابات مبكرة في فلسطين المحتلة.

وقال في هذه المقابلة: "من يتحدث عن الهزيمة الكاملة لـ [حماس] لا يقول الحقيقة.. لهذا السبب لا ينبغي لنا أن نروي القصص.. اليوم الوضع في غزة لدرجة أن أهدافنا الحربية لم تتحقق بعد.. وبعد ذلك، أذيع أن نتنياهو وعد بالنصر الكامل على حماس ورفض فكرة ​ترك السلطة قبل نهاية الحرب".

وفي السياق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن وجهة النظر السائدة في أمريكا وبين الجيش الإسرائيلي هي أن تل أبيب بعيدة كل البعد عن هزيمة حركة حماس.

ويذكر تقرير كتبه "توماس فريدمان" كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز أن الوجهة السائدة في أمريكا وبين الجيش الإسرائيلي هي أن تل أبيب بعيدة من هزيمة حماس.

واضاف التقرير: أنه من غير المرجح أن تتمكن "إسرائيل" من هزيمة حماس في فترة زمنية قصيرة أو عن طريق فرض تكاليف على حماس. المدنيين في غزة أمر يمكن أن يتحمله العالم وواشنطن.

كما أشار إلى أنه على الرغم من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد فازت حماس في حرب الروايات على "إسرائيل".