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السعودية تحذر من 'خطأ' يعيد الشرق الأوسط إلى العصر الحجري

السعودية تحذر من 'خطأ' يعيد الشرق الأوسط إلى العصر الحجري
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

حذرت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، من خطأ يهدد بإغراق منطقة الشرق الأوسط برمتها في العصر الحجري.

العالم- السعودية

وقالت سفيرة السعودية لدى واشنطن، إن المزيد من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد بإغراق منطقة الشرق الأوسط برمتها في العصر الحجري، مضيفة أنه "كلما طال أمد هذا الأمر، زاد احتمال وقوع خطأ سيعيدنا إلى العصر الحجري".

وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ، قائلة: أن الرياض "تشارك بشكل كامل مطالب إسرائيل الأمنية"، لكنها تعتقد أنه لا ينبغي تنفيذها على حساب حياة السكان الفلسطينيين.

كذلك أكدت سفيرة المملكة العربية السعودية أنه "بينما يوجد عنف على الأرض ويستمر القتل، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي أو اليوم الذي يليه، لأنه يتعين علينا حل المشكلة بشكل فوري".

وأضافت أن "المملكة مدت يدها باستمرار من أجل السلام" حسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصادر أن الدول العربية تناقش مسألة إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة شهر على الأقل، وتتضمن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وسيكون شرط التطبيع موافقة "إسرائيل" على اتخاذ "خطوات لا رجعة فيها لإقامة دولة فلسطينية".

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