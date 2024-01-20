المفوض الأوروبي يزعم: 'إسرائيل' مولت 'حماس'!

العالم- فلسطين

وادعى بوريل في خطاب بجامعة "بلد الوليد" بأن "إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح".

هذا وقد نفى رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، اتهامات من قبل معارضيه في الكيان الإسرائيلي ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز "حماس" بفعالية في غزة.

وفي وقت سابق أكد بوريل أن الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا، إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.

وأوضح في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هناك الآن 3 أولويات تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الاسرى، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.

وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في شهر ديسمبر الماضي بالنقص الفادح في القدرة على التمييز، الذي تعكسه عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي تؤدي إلى مقتل أسرى ومصلين ومدنيين فلسطينيين.