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شاهد/ حجم الضرر بسفينة أمريكية استهدفتها قوات يمنية بخليج عدن

شاهد/ حجم الضرر بسفينة أمريكية استهدفتها قوات يمنية بخليج عدن
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الهندية صورا تظهر الأضرار التي لحقت بسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، استهدفتها القوات المسلحة اليمنية خلال عبورها من خليج عدن الخميس الماضي.

العالم- اليمن

وأظهرت الصور المشاركة، آثار حريق اندلع في مقدمة السفينة "جينكو بيكاردي"، التي ترفع علم جزيرة مارشال، عقب استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية في خليج عدن.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع امس الجمعة، استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة.

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