هذا ما دار بين وفد حماس وبوغدانوف خلال مباحثاتهما بموسكو

العالم- فلسطين

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن بوغدانوف استقبل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الجمعة في موسكو، فيما قالت "حماس"، إن وفدها ضم أيضاً عضو المكتب السياسي للحركة في غزة باسم نعيم.

وذكرت الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء "التركيز بشكل رئيسي على المواجهة المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي وصلت على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى أبعاد كارثية".

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج السريع عن الاسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومن بينهم 3 مواطنين روس.

وتؤكد حركة حماس أنها لن تطلق سراح مزيد من الاسرى قبل أن توقف تل أبيب الحرب على غزة.

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة، وأجبر 85% من السكان على الفرار إلى الجنوب، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

زيارة سابقة

كانت روسيا استقبلت،أكتوبر الماضي، وفداً من حركة "حماس" ضم عضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، ما أثار موجة انتقادات إسرائيلية حينها، لكن موسكو دفعت عن موقفها قائلة إنه من الضروري الحفاظ على التواصل مع كل أطراف الصراع.

وحضت" إسرائيل"،موسكو على طرد وفد "حماس"، ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة".