ايران تنجح بوضع القمر الاصطناعي "ثريا" في مدار 750 كم

العالم - ايران

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الاصطناعي "قائم 100" ثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب.

وتم وضع هذا القمر الاصطناعي بنجاح في مدار 750 كيلومترا وسجل رقما قياسيا جديدا.

وجرى هذا الإطلاق صباح اليوم السبت، بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، وحسن سالاريه رئيس منظمة الفضاء، والعميد علي حاجي زاده قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري وعدد من المسؤولين الوطنيين والعسكريين.

وبحسب وزير الاتصالات، فإن قمر ثريا البحثي يبلغ حوالي 50 كيلوغراما.

وتم تنفيذ الإطلاق شبه المداري للحامل "قائم 100" التابع لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري بنجاح في نوفمبر من العام الماضي.