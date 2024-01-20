أخر معلومات مراسل العالم من مکان العدوان الاسرائيلي علی دمشق

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مکان العدوان الاسرائيلي في دمشق ان عمليات الانقاذ وانتشال جثامين الشهداء والبحث عن أحياء تحت الانقاض مستمرة.

وأکد مراسل العالم بدء عمليات رفع الکتل الاسمنتية من البناء المتکون من 3 طوابق والذي انهار بشکل کامل إثر القصف الاسرائيلي.

وأوضح مراسل العالم ان طبيعة المنطقة المستهدفة مدنية ولاتوجد فيها أية معالم عسکرية أو مصالح ادارية.

ونفت حرکة الجهاد الاسلامي علی لسان مسؤولها اسماعيل السنداوي ان يکون المستهدف أحد کوادر أو قادة حرکة الجهاد الاسلامي، مؤکدة ان الحاج زياد نخالة والحاج أبومحمد أکرم بخير.

وارتفعت وتيرة عمليات الاستداف الاسرائيلية لمواقع في سوريا منذ بدء عملية طوفان الاقصی في فلسطين وتم تسجيل أکثر من 29 استهدافاً اسرائيلياً للمناطق المدنية والعسکرية منها عملية استهداف الشهيد رضي الموسوي.