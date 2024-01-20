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مراسل العالم..

نتنياهو علی موعد مع وقفة احتجاجية هذه الليلة أمام منزله

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

يستعد ألاف الاسرائيليين لتنظيم وقفة كبيرة أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للضغط عليه لإنهاء الحرب علی غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان الالاف من الاسرائيليين سوف ينفذون وقفة احتجاجية امام منزل نتنياهو مساء اليوم السبت للضغط عليه من أجل قبول وقف اطلاق النار وإعادة الاسری الاسرائيليين الی بيوتهم.

وكان وزير حكومة الحرب الاسرائيلية غادي ايزنكوت قد قال قبل هذا من المستحيل إعادة الأسری أحياء دون صفقة ومن يقول غير ذلك كاذب، فعلينا التوجه نحو ابرام صفقة مع حماس حتی وان كانت هذه الصفقة مؤلمة.

ويری الكثير من الخبراء الاسرائيليين ان بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يريد اطالة أمد الحرب علی غزة لأهداف شخصية وهذا ما دفع بيائير لابيد زعيم المعارضة الاسرائيلية الی القول بأن نتنياهو"لا يهتم لإسرائيل، بل لمصالحه السياسية، ويجب استبداله بسرعة".

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