اليونيسف: ما يحدث في غزة 'حرب على الأطفال'

العالم - فلسطين

وتجددت الغارات الإسرائيلية الجوية على شمال قطاع غزة بعد فجر اليوم، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق في خانيونس. حيث تركز القصف المدفعي على مناطق الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة أدى إلى ارتقاء شهيد.

وأفادت مصادر خبرية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق الاحتلال قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، كما وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل بخانيونس.

هذا واعلنت السلطات في غزة ان حصيلة الضحايا بلغت أکثر من 24 ألفاً و762 شهيداً وأکثر من 62 ألف جريح.

وفي السياق، اعتبر نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تيد شيبان، أن قتل الأطفال يجب أن يتوقف فوراً في قطاع غزة، مجدداً التنبيه إلى أن ما يحدث هناك هو «حرب على الأطفال».

وفي بيان صحفي أصدره بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى قطاع غزة، أكد أن الوضع في غزة تحول منذ زيارته الأخيرة من وضع «كارثي» إلى «شبه انهيار».

وأشار إلى أنه من بين ما يقرب من خمسة وعشرين ألف شخص قتلهم الاحتلال في قطاع غزة، سبعون بالمئة منهم من النساء والأطفال.

كما تحدث نائب المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» عن أعداد المُهجرين في غزة حيث يوجد في رفح وحدها أكثر من مليون مهجر. قائلا إن الظروف التي يعيش فيها هؤلاء المهجرون غير إنسانية من حيث قلة المياه وسوء الصرف الصحي.

ولفت الانتباه إلى أن البرد والمطر تسببا هذا الأسبوع في أنهار من النفايات، وأن الطعام القليل المتوفر لا يلبي الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال.