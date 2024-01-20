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عدوان إسرائيلي يستهدف مركبة بمدينة صور اللبنانية+فيديو

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية، بالبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وسنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا ..

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