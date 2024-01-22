الرئيس الايراني يتوجه إلى تركيا يوم الأربعاء

العالم - ايران

ومن المقرر أن يعقد رئيسي خلال هذه الزيارة اجتماعا خاصا مع رجب طيب أردوغان بعد مراسم الاستقبال الرسمي، ثم يعقد الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي برئاسة الرئيسين.

وبعد ذلك سيشرح الرؤساء نتائج مشاوراتهم في مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام. كما سيحضر الرئيسان خلال هذه الزيارة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من إيران وتركيا، كما سيلتقي الرئيس أيضًا بالجالية الإيرانية في هذا البلد.

وكان من المفترض أن تتم هذه الزيارة يوم الخميس 5 يناير، إلا أنها تم تأجيلها بسبب وقوع جريمة كرمان الإرهابية.