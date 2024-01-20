طهران تقيم مؤتمر 'غزة رمز المقاومة' في نسخته الـ12

العالم _ مراسلون

جاء هذا الدعم عبر المؤتمر الدولي، 'غزة؛ رمز المقاومة' بنسخته الـ12 في الوقت الذي أدت فيه عملية 'طوفان الأقصى' وتصاعد الجريمة البشعة للكيان الإسرائيلي الغاصب إلى تسريع العد التنازلي للقضاء على هذا الكيان المحتل.

وقال السفير اليمني لدى طهران إبراهيم الديلمي: اليمن منذ اليوم الاول والى جانب الشرفاء في محور المقاومة ركن ركين وعامل اساس في اسناد صمود الشعب الفلسطيني، نحن في اليمن نعتبر انما نقوم به هو واجب علينا بل نحن مقصرون ولا نعتقد اننا قمنا بالشكل الامثل او الذي ينبغي ان يكون الأمر عليه ولازال مطلوبا مننا ومن غيرنا المزيد ان‌شاءالله.



أكدَ المشاركون في المؤتمر أنّه رغم الآلام والجراح ورغم الدمار والحصار والخذلان ورغم المؤامرات والخيانات تبقى غزة رمزاً للصمود والمقاومة والشهادة ومعياراً لكل المدافعين عن الكرامة والحرية ورمزاً للصراع بين الحق والباطل والسبيل الوحيد لتحرير القدس المحتلة من براثن الاحتلال.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف في مقابلة مع قناة العالم: بالرغم من كل هذا الدمار وبالرغم من كل هذا الجبروت الصهيوني المدعوم اميركياً وبريطانياً والمانياً وبقية الدول الغربية المقاومة مستمرة منذ بداية هذه الحرب اكثر من 1000 آلية اسرائيلية تم تدميرها او اخراجها من الخدمة. هناك عمل جبار تقوم به المقاومة ولديه ايمان كبير وصبر وعزيمة وارادة غير عادية.

القضية الفلسطينية على عرش مبادئ الجمهورية الإسلامية في ايران حيث تؤكد طهران مرارًا وتكرارًا منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى يومنا هذا أنّها ماضيةٌ في دعمها للشعب الفلسطيني الأعزل حتى تحرير فلسطين.

أكثر من 75 عاما من الاحتلال، اكثر من 75 عاما من القتل والاسر والعدوان، لذا يجب على جميع دول العالم الوقوف أمام العدوان الصهيوني على قطاعه يعتبر اليوم رمزا للصمود والمقاومة.