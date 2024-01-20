تعدد اشكال الدعم والتضامن الشعبي في دول المغرب العربي مع الفلسطينيين

العالم - المغاربية

وفي هذا السياق يتواصل حراك الشعب المغربي ضد التطبيع والغضب بعد إعلان فتح مكتب الاتصال المغربي في تل ابيب الاسبوع المقبل.

وفي تونس مساع لمقاضاة كيان الاحتلال على جرائمه والبرلمان التونسي يعلن استئناف جلسات قانون تجريم التطبيع الشهر المقبل.

وفي الجزائر دعم رسمي وشعبي لفلسطين، والاحزاب تندد بمواقف واشنطن والاعتداءات على اليمن.

وفي موريتانيا فعاليات دعم مستمرة مع غزة ووقفات تضامن وتنديد بالإعتداءات الغربية على اليمن.

ومشاركة ليبية في المرافعات بمحكمة العدل الدولية، وارسال مزيد من المساعدات الى الشعب الفلسطيني.