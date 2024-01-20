بالفيديو.. مدينة اهواز تستضيف معرض الصناعات النفطية الـ14

العالم _ مراسلون

وقال مستشار وزير النفط الايراني بابك دارابي في مقابلة مع قناة العالم: الآن لدينا خبرات عالية التقنية بعد الثورة الاسلامية خاصة في مجال نصب منصات الحفر في الاماكن الصعبة التي لن تقدر الشركات الاجنبية من العمل فيها.

وقال المدير التنفيذي لشركة اسفراين لصناعة انابيب النفط: نحن الان وصلنا بنسبة أكثر من 80 بالمئة من الاكتفاء الذاتي في جميع الصناعات النفطية كما نطمح ان نصل لأكثر من ذلك.

المدير التنفيذي لشركة المناطق الغنية بالنفط في الجنوب علي رضا دانشي: شركات الحفر واستخراج النفط في البلاد كانت قبل الثورة الاسلامية بيد الشركات الاجنبية، لكن بعد الثورة الاسلامية اصبحت كلها تدار بخبرات وبإدارة ايرانية.

الصناعات النفطية الاخرى كانت مواكبة للتقنيات الحديثة على مستوى العالم حيث حقّقت اغلبيتها الاكتفاء الذاتي بنسبة 80 بالمئة.

وقال مدير شركة عماكو للحفر واستخراج النفط: جميع أنابيب النفط تصنعها شركتنا التي تأسست مباشرة بعد انتصار الثورة الاسلامية بحيث استطعنا ان نتقاعد مع جميع الشركات الوطنية في البلاد لنأمن لها ما تحتاجه من انابيب لاستخراج النفط.

الشركات النفطية وبعد الثورة الاسلامية شهدت طفرة اقتصادية بمعايير دولية في كافة منتجاتها.

الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات النفطية عنوان اتخذه القائمون ليبعثوا من خلالها عدة رسائل لمن فرض عقوبات احادية الجانب على بلادهم ويكشف ما توصلت اليه الخبرات والصناعات النفطية الايرانية بعد الثورة الاسلامية ورغم التهديدات والعقوبات.