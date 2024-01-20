شاهد.. اصطدام سفينتين بريطانيتين في ميناء البحرين

العالم- البحرين

إلى ذلك، وثّق مقطع فيديو مصور، منشور على منصات التواصل الاجتماعي، السفينة "تشيدينجفولد" وهي تبحر إلى الوراء نحو السفينة "بانجور" التي كانت راسية في الميناء. فيما كان دوي التصادم عاليا، وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة "بانجور" من أثر الاصطدام بها.



وقال قائد العمليات في البحرية الملكية، الأميرال إدوارد آلجرين، خلال منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إنه "لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار"، مضيفا: "أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".