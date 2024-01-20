رئيسي: ايران لن تترك جرائم الكيان الصهيوني دون رد

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدره الرئيس رئيسي اثر استشهاد خمسة مستشارين ايرانيين في غارة جوية صهيونية استهدفت صباح اليوم السبت ، العاصمة السورية دمشق.

وفيما يلي نص البيان :

مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الإجرامي، وفي عمل إرهابي، من خلال انتهاكه السافر للأجواء السورية، بشن غارة جوية ادت الى استشهاد عدد من القوات السورية وخمسة مستشارين إيرانيين، كانوا يتواجدون في سوريا كمستشارين وللدفاع عن المراقد المقدسة .

إذ أدين هذا الاغتيال الجبان، اقدم التعازي باستشهاد حجت الله امیدوار، علي آقازادة، حسین محمدي، سعید کریمي و محمدامین صمدي، الى صاحب العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة والشعب الايراني الابي ومجاهدي جبهة المقاومة وحرس الثورة الاسلامية ورفاق واسر هؤلاء الشهداء.

لا شك أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، التي تدل على تزايد هزيمة وفشل المتزايد الكيان الصهيوني المزيف في تحقيق أهدافه الشريرة، وعمق اليأس والعجز أمام مقاتلي جبهة المقاومة، لن يمر مرور الكرام من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

إن الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني، التي ترتكب بانتهاك كافة المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل دعم الدول المتغرسة وعلى رأسها أمريكا، وصمت المحافل العالمية، سيكون بالتأكيد وصمة عار أخرى في الملف الأسود لجميع المتشدقين بحقوق الإنسان.