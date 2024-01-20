استهداف مستشارين ايرانيين بدمشق والمقاومة تتوعد بالرد

العالم _ مراسلون

الحي المستهدف هو حي مدني و يضم بعثات دبلوماسيه، وليس هناك اي مواقع عسكرية او امنية. دمشق اصدرت في بيان لها ان لعدو الإسرائيلي نفّذ صباحا عدواناً جوياً من الجولان السوري المحتل، اسفر عن شهداء وتدمير البناء بالكامل، وتضرر الأبنية المجاورة، من جهتها استنكرت قيادات الفصائل الفلسطينية جريمة الاعتداء على السيادة السورية و على حرس الثورة وتوعدت بالرد.

وقال المسؤول الاعلامي لحركة فتح الانتفاضة ياسر المصري لقناة العالم: هذا العدوان الذي جرى على سوريا لن يمر بأي حالة من الاحوال بشكل طبيعي، بل ان الرد سوف يأتي على هذا الكيان الصهيوني وبنفس الوقت نقول بأن المعركة الجارية الان في قطاع غزة بالنسبة لنا هي معركة الحسم.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الشعب الفلسطيني وليد الهرش: لن نقبل بعد الان ان يكون اي استهداف إلا باستهداف شخصية اخرى من هذا الاحتلال، لذلك قوى المقاومة ثابتة وقادرة على المواجهة وهي الان بمرحلة الانتصار، ونحن منتصرون فعلا.

اكثر من ٢٥ استهدافا صهيونيا خلال الـ١٠٠ يوم الاخيرة على سورية في تصعيد كبير، اضافة الى مخطط اغتيال قيادات محور المقاومة بدءه الصهيوني في الـ٢٥ من الشهر الماضي باغتيال السيد رضي، و يجدد العدو اليوم هذه الاستهدافات جراء الخسارة الكبيرة الميدانية في غزة. هذا العدوان يرفع من وتيرة التصعيد والعمليات الامنية ضمن المعركة الاستخباراتية بين المقاومة وكيان الاحتلال.

يبدو ان العدو الصهيوني الذي فشل في تحقيق أي نصر ميداني يعود اليوم الى مسلسل اغتيال شخصيات من محور المقاومة، هذا المحور الذي انتصر عليه في جبهات مختلفة.