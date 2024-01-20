ضباط اسرائيليون كبار: انهيار حماس واعادة الاسرى امر شبه مستحيل!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في الضفة الغربية المحتلة، الزميل فارس الصرفندي: ابرز ما رصدته هو حديث لضباط كبار في الجيش الاسرائيلي اورده موقع "والا" الاسرائيلي وينقل عنهم قولهم ان انهيار حركة حماس واعادة الاسرى الاسرائيليين الى بيوتهم امر شبه مستحيل.

واضاف مراسلنا ان الجيش الاسرائيلي رد على هؤلاء الضباط بأن السلحفاة لم تتوقف، ويقصد هنا السلحفاة في القصص والتي ظلت تمشي واستطاعت ان تسبق الارنب، أي أنه على الرغم من المشي البطيء الا انهم سيصلون، على حد زعمه.

وتابع: وفي موقع معاريف الاسرائيلي وردا على ما جاء ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال بانه يوافق على اقامة دولة فلسطينية، نقل الموقع عن وزراء الليكود انه لم تسفك دماء الاسرائيليين في السابع من اكتوبر وما بعد ذلك من جنود حتى تكون الجائزة اقامة دولة فلسطينية.

واردف مراسلنا: ووفق احد اعضاء الكنيست من الليكود قال ان نتنياهو لم يعط وعدا بإقامة دولة فلسطينية ولكنه قال انه لا يستبعد اقامة دولة فلسطينية، ولكن بعد ان نشر البيت الابيض ما جاء في المكالمة بين نتنياهو وبايدن والتي استمرت ثلاث ساعات وقال إن بنيامين نتنياهو وافق على اقامة دولة فلسطينية لكن عاد مكتب نتنياهو ونفى ان يكون قد قال للرئيس الاميركي انه يوافق على هذا الامر.

ونقل مراسلنا عن القناة 13 الاسرائيلية ان اهالي المحتجزين يكثفون التظاهرات في كل المناطق، وخاصة في تل ابيب والقدس، ولكن سيكون هناك تظاهرات كبيرة امام منزل نتنياهو في منطقة كيتساريا.

وتابع مراسلنا: ووفق احد المفرج عنهم من الاسرى الاسرائيليين قال بالحرف لن نسمح بأن يتحول كل من تبقى في قطاع غزة الى توابيت تعود محملة على الاكتاف الى الكيان الاسرائيلي، واضاف من الان فصاعدا منزل نتنياهو سيكون مركزا للاحتجاج على استمرار الحرب.