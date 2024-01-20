الاتحاد التونسي للشغل يؤكد دعمه للمقاومة في فلسطين

العالم _ مراسلون

على وقع الاناشيد الداعمة للمقاومة الفلسطينية و للفلسطينييين، ثمن الاتحاد العام التونسي للشغل صمود المقاومة المسلحة وثباتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي رغم التواطئ و الخذلان العربي الرسمي والدعم الأمريكي الموجه لقتل المدنيين العزل في غزة وذلك خلال تجمع شعبي في الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد.

وقال امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له: الحرب الإبادة التي تشنى على شعبنا في فلسطين من قبل الصهيونية والقوى الاستعمارية الاميركية والبريطانية والاوروبية والانظمة العربية المطبعة مع كيان الاحتلال هي حرب غير مسبوقة يقتل فيها اكثر من 300 فلسطيني يوما منذ أكثر من 100 يوم وتستعمل فيها كل اسلحة الدمار بما في ذلك الاسلحة المحرمة دوليا.

وقال امين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي لقناة العالم: عندما تحرك اليمن من اجل اسناد هذا الشعب ومن اجل ايقاف هذه الابادة الجماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني تحركت راعية الارهاب الدولي وحامية الكيان الصهيوني لإلجام شعب اليمن والمقاومة في اليمن وبالتالي نحن نعتقد أن هذا العدوان يندرش في اطار المجهود الذي يقوم به الكيان الصهيوني لوأد المقاومة.

الحاضرون استنكروا استراتيجية كيان الاحتلال اغتيال رموز المقاومة وقادة الكفاح المسلح واعتبروا ان ذلك لن يثن المقاومة عن المضي قدما في سبيل تحرير فلسطين المحتلة.

حضور فلسطيني طاغ رغم تحديات الوضع الداخلي في تونس.

فلسطين هي الحاضرة دوما في مختلف الفعاليات القوى التونسية رغم تجاوز العدوان عليها يومه الـ100 ورغم انتقال العدو الصهيوني المهزوم على الارض نحو استراتيجية اغتيال القادة للتغطية على فشله في مواجهة المقاومة.