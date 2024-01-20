صور تكشف حقيقة المبنى الذي استهدفته إيران في اربيل

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هذه التحريفات هدفت إلى إظهار المبنى المستهدف بانه مدني ولا علاقة لمن فيه بالموساد، غير أن الوثائق والصور تؤكد العكس تماما.

المدعو بيشرو ديزايي الذي اصرت سلطات كردستان العراق على إنه تاجر يقيم في إربيل ولا علاقة له بأي طرف سياسي أو أمني، يظهر في مناسبات عدة برفقة عملاء للموساد الإسرائيلي، حيث تظهر هذه الصورة ديزايي الى جانب مسؤول وحدة الاغتيالات في الموساد العاملة في منطقة كردستان العراق المدعو ايلان نيسيم.

علاقة دزايي لم تقتصر على الموساد، حيث يظهر في الصورة أيضا المدعو حسين يزدان بناه الذي يتزعم مجموعة كردية ايرانية انفصالية والرابط بين الثلاثة هو ان ايلان نيسيم كان يشرف على تدريب هذه الجماعات وتجنيد عملاء للموساد في المنطقة.

ولتأكيد المؤكد، صورة أخرى تظهر بيشرو ديزايي مع حاخام صهيوني خلال احتفال بما يسمى بأعياد يوم كيبور.

وفي حال لم يرغب البعض بالتصديق، ربما يقوم الفيديو هذا بالمهمة والذي يظهر فيه عميل للموساد وهو يتجول في منزل دزايي، في تأكيد صريح ومباشر على تورط التاجر المزعوم في المؤامرات الإسرائيلية ضد إيران.