أمير عبد اللهيان: نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة

العالم-إيران

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "سيستمر نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة بقوة".

وأضاف عبد اللهيان: "إن النظام الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي للنشاط الإرهابي والعدو لأمن المنطقة..ومما لا شك فيه أن فشل الصهيونية ضد إرادة شعب غزة بمثل هذه الأعمال الإرهابية المتهورة لن يتم تعويضه".

وأردف: "تحية للروح النبيلة للمستشارين العسكريين الإيرانيين الذين استشهدوا في دمشق، أسأل الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بالسلام والصبر وراحة البال للناجين".