ردا على بايدن: نتنياهو ووزراؤه يؤكدون معارضتهم لدولة فلسطينية

العالم-الاحتلال

في المقابل، نقلت القناة 13 الصهيونية، مساء السبت، عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على المحادثة الهاتفية التي جمعت بايدن بنتنياهو، الجمعة، أن نتنياهو قال لبايدن: "أنت تعرف موقفي منذ 20 عامًا وهو لم يتغير. لا أريد السيطرة على الفلسطينيين لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لكن يجب أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل أمنيا هناك. وهذا لا يتماشى مع الطلب (الفلسطيني) بالسيادة".

ونقلت القناة عن أحد المصادر قوله إن "نتنياهو لم يخبر بايدن بشكل قاطع بأنه ينفي كل مخطط ممكن لإقامة ‘دولة فلسطينية‘"، الأمر الذي اعتبرت القناة أنه يفسر تصريحات بايدن، الليلة الماضية، عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية دون جيش، إذ قال: "ليس كل دولة عضو في الأمم المتحدة لديها جيش"، كما يفسر تقرير شبكة "سي إن إن" بأن نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا يستبعد إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وكان بايدن قد قال، أمس، إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة غير عسكرية؛ مدعيا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة، غير أن بيانا صدر عن مكتب نتنياهو خلال السبت، وآخر بعد خروج السبت، قوّضا سيناريو من هذا القبيل.

وشدد نتنياهو، في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب الأردن"، موضحا أن ذلك "يتعارض مع الدولة الفلسطينية"، وذلك في أعقاب بيان صدر عن مكتبه خلال السبت جاء فيه أن مخططات حكومته لمستقبل غزة "تتعارض مع السيادة الفلسطينية".